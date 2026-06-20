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Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Gümüş ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 3008.1 TL alış ve 3011.62 TL satış seviyelerine gerileyerek -1.38 oranında azaldı. Dolar cinsinde de benzer bir durum gözlemlendi. Gümüş gram fiyatları ise 96.7274 TL alış ve 96.8021 TL satış değerlerine düştü. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle takip etmesi ve stratejilerini gözden geçirmesi gerekmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

20 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış işlemlerinde 3008.1 TL, satış işlemlerinde ise 3011.62 TL seviyesine gerilemiştir. Bu rakamlar günlük bazda -1.38’lik bir değişim yüzdesini yansıtmaktadır. Yatırımcılar arasındaki belirsizlik, gümüş fiyatlarındaki düşüşün temel etkenlerindendir.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatları da benzer bir trend izlemektedir. Alış fiyatı 64.78 Dolar, satış fiyatı ise 64.83 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesinde -1.35’lik bir kayıp yaşanmıştır. Dolar cinsindeki bu düşüş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların bir yansımasıdır.

Gümüş gram fiyatlarında önemli bir azalma gözlemlenmiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 96.7274 TL, satış fiyatı ise 96.8021 TL seviyesine gerilemiştir. Bu değerler günlük bazda -1.39’luk bir değişimi göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların piyasa koşullarını daha dikkatli izlemelerine neden olmaktadır.

20 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Gümüş yatırımı yapanlar için bu gelişmeler, piyasalardaki değişimlerin ne kadar hızlı olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkatle izlemeleri önemlidir. Ayrıca stratejilerini buna göre oluşturması da önemli bir noktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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