Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Mayıs Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 20 Mayıs 2026

20 Mayıs 2026 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 3431.89 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3435.54 TL seviyesinde gerçekleşti.

Gümüş onsunun döviz cinsinden fiyatı da önemli bir gelişme kaydetti. Alış fiyatı 75.27 Dolar, satış fiyatı ise 75.34 Dolar olarak belirlendi.

Gümüş gram fiyatları da 20 Mayıs itibarıyla takip ediliyor. Gümüş gramı, 110.3427 TL alış ve 110.4453 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir.

Gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler, piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri ile ilişkilidir. 20 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş yatırımcıları için dikkatle takip edilmesi gereken bir piyasa havası söz konusu.