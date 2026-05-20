Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları Çarşamba günü hafif geriledi. Orta Doğu'daki belirsizlikler ve küresel ekonomideki gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla geriledi. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü doların, ABD - İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin önüne geçtiği belirtiliyor. Peki, ons altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4508 dolar, en düşük 4453 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.06 itibarıyla 4468 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6610 TL, en düşük 6527 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.51 itibarıyla 6540 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer "Yükselen tahvil getirileri ve faiz görünümündeki şahin değişim sayesinde güç kazanan dolar karşısında altın bir miktar ivme kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seyrederken, bu durumun dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiği belirtiliyor. Diğer yandan gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinde sabit kalmasının faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı aktarılıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde yüzde -1,84 değer kaybetti ve 4.482 dolardan günü tamamladı. Böylece ons, 27 Mart sonrasında ilk defa 4500 doların altında bir kapanış gerçekleştirdi ve zayıf bir sinyal verdi. Bugünkü ilk işlemlerde de en düşük 4.456 doları test eden ons, son iki ayın en düşük seviyelerini gördü.

20 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.06 itibarıyla 4468 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.51 itibarıyla 6540 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 06.58 itibarıyla 10.698 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 06.58 itibarıyla 21.396 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 43.988 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 107.288 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.540,10
6.541,00
% -0.42
07:27
Ons Altın / TL
203.449,32
203.549,76
% -0.39
07:42
Ons Altın / USD
4.463,36
4.463,83
% -0.41
07:42
Çeyrek Altın
10.464,16
10.694,53
% -0.42
07:27
Yarım Altın
20.862,93
21.389,06
% -0.42
07:27
Ziynet Altın
41.856,65
42.647,29
% -0.42
07:27
Cumhuriyet Altını
43.915,00
44.586,00
% -1.24
16:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

