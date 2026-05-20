Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

Altın fiyatlarında son durum... Altın, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla geriledi. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü doların, ABD - İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin önüne geçtiği belirtiliyor. Peki, ons altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte detaylar...

Ons altın gün içinde en yüksek 4508 dolar, en düşük 4453 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.06 itibarıyla 4468 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6610 TL, en düşük 6527 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.51 itibarıyla 6540 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer "Yükselen tahvil getirileri ve faiz görünümündeki şahin değişim sayesinde güç kazanan dolar karşısında altın bir miktar ivme kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seyrederken, bu durumun dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiği belirtiliyor. Diğer yandan gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinde sabit kalmasının faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı aktarılıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde yüzde -1,84 değer kaybetti ve 4.482 dolardan günü tamamladı. Böylece ons, 27 Mart sonrasında ilk defa 4500 doların altında bir kapanış gerçekleştirdi ve zayıf bir sinyal verdi. Bugünkü ilk işlemlerde de en düşük 4.456 doları test eden ons, son iki ayın en düşük seviyelerini gördü.

20 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 06.58 itibarıyla 10.698 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 06.58 itibarıyla 21.396 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 43.988 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 107.288 TL seviyesinde.