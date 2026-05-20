Skoda'dan yeni elektrikli SUV: Türkiye satışı için tarih geldi

Skoda, yeni küçük SUV modeli Epiq'i dünya prömiyeriyle tanıttı. Peki, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Skoda'nın yeni elektrikli SUV modeli Epiq dünya prömiyerine çıktı! Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın elektrikli mobilite stratejisinde önemli rol oynaması hedeflenen Epiq, 2027 Haziran'dan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Skoda'nın elektrikli ürün gamında Enyaq ve Elroq modellerinin ardından konumlanan Epiq, ilerleyen dönemde tanıtılacak Peaq modeliyle markanın tamamen elektrikli araç ailesini iki katına çıkaracak.

Model, yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurabiliyor.

Epiq, Skoda'nın "Modern Solid" tasarım dilini tamamen kullanan ilk seri üretim model olarak öne çıkıyor. Parlak siyah "Tech-Deck" ön yüz ve T şeklindeki far tasarımı modeli yer alırken, ilk kez Vision 7S konseptinde kullanılan tasarım detayları da Epiq ile seri üretime taşındı.

Yeni Epiq, 4 bin 171 milimetre uzunluk, 1798 milimetre genişlik, 1581 milimetre yükseklik ve 2 bin 601 milimetre aks mesafesiyle sunuluyor. Modelin bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, ön bölümde yer alan 25 litrelik ön bagaj alanı da ek depolama imkanı sağlıyor.

Modelin merkezinde, aracın dijital kontrol altyapısı olarak geliştirilen 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu yer alıyor. Sistemde Skoda'ya yönelik uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü taraf uygulamalara da erişim sağlanabiliyor. Akıllı telefon entegrasyonuyla kullanıcılar mobil cihazlarını araçla senkronize edebiliyor.

440 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

Yeni Epiq, şirketin yeni nesil MEB+ platformunu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor.

Şirket, Epiq modelini iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı güç versiyonuyla sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan Epiq 35 ve Epiq 40 versiyonlarında 38,5 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kullanılırken, Epiq 55 versiyonu ise 55 kWh brüt kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryayla geliyor.

Epiq 35 modeli 85 kW, Epiq 40 versiyonu 99 kW güç üretirken, Epiq 55 ise 155 kW güç ve 290 Nm tork sunuyor.

Yaklaşık 440 kilometre menzil sunan model, maksimum 160 kilometre hıza ulaşabilirken, standart olarak 11 kW AC şarj desteğiyle geliyor.

Yeni Epiq'te Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi güvenlik teknolojileri de yer alıyor. Öte yandan modelde Öngörülü Hız Sınırlayıcı, Akıllı Hız Sınırlayıcı ve sürücünün göz hareketlerini takip ederek yorgunluk belirtilerini algılayan Sürücü Uyarı Sistemi de bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

