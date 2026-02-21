Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Şubat Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarına dair gelişmeler, 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi. Gümüş onsunun alış fiyatı 3703.71 TL, satış fiyatı ise 3707.79 TL. Bu değerler, gün içinde %8.01'lik bir artış göstermekte. Yükselen gümüş ons fiyatları, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Gümüşün uluslararası piyasalardaki değeri ise gümüş ons üzerinden dolar cinsinden takip ediliyor. Bu bağlamda, gümüş ons/dolar alış fiyatı 84.52 Dolar, satış fiyatı ise 84.58 Dolar. Gümüş ons/dolar fiyatları, TL bazındaki işlemlerle etkileniyor. Ancak mevcut verilerde günlük değişim yüzdesi yer almıyor.

Gümüşün gram cinsinden değeri 119.0976 TL alış ve 119.1821 TL satış fiyatı ile kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcıların ve alıcıların dikkatini çeken önemli bilgiler bulunuyor. Günlük değişim yüzdesi ise %7.98. Bu durum, gümüşte yatırımcıların göz ardı edemeyeceği bir yükseliş trendini işaret ediyor.

Gümüş fiyatları 21 Şubat 2026'da genel olarak artış göstermekte. Hem TL cinsinden hem de gümüş ons fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar için olumlu sinyaller veriyor. Piyasa koşulları bu şekilde devam ederse, gümüşe olan talebin artması bekleniyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam edecek gibi görünüyor.