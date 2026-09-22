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Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Eylül 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3181.23 TL, satışta ise 3184.91 TL olarak güncellenirken, günlük değişim yüzdesi -1.21 olarak kaydedildi. Gram gümüş alım satım fiyatları 102.3042 TL ve 102.3984 TL seviyelerinde bulunuyor. Gümüşün uluslararası piyasadaki değeri, döviz kurlarından etkileniyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları analiz etmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. 22 Eylül 2026 tarihi itibarıyla veriler dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3181.23 TL, satışta 3184.91 TL olarak belirlendi. Gümüş ons fiyatlarında günlük değişim yüzdesi -1.21 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıları tedirgin ediyor. Ancak, gümüş gibi değerli metallerin dalgalanmalara karşı tepkisi olağan bir süreçtir.

Gümüş ons/dolar fiyatları da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 65.18 Dolar, satış fiyatı ise 65.24 Dolar seviyelerinde. Günlük değişim yüzdesi -1.26 olarak saptandı. Bu değer, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin döviz kurlarından etkilendiğini gösterir. Yatırımcılar için bu durum dikkate alınmalıdır.

Gümüş gram fiyatları ise alışta 102.3042 TL, satışta 102.3984 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlarda günlük değişim yüzdesi -1.19 şeklinde kaydedildi. Gram fiyatlarındaki düşüş, piyasa trendleri ve ekonomik faktörlerle bağlantılıdır.

Bütün bu veriler ışığında, gümüş piyasasında hafif bir düşüş gözlemleniyor. Yatırımcılar, bu durumu analiz ederek gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir sahibi olabilir. Gümüş, güvenli liman olarak değerlendirilen bir değerli metal. Ancak, kısa vadeli dalgalanmalar her zaman dikkate alınmalıdır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Eylül Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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