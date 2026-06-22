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Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcılar arasında yoğun ilgiyle izleniyor. Gümüş ons fiyatları, günlük %2.84 artışla 3093.37 TL alış ve 3097.29 TL satış seviyelerini gördü. Dolar bazında 66.58 Dolar alış, 66.65 Dolar satış ile işlem yapıldı. Yerel piyasalarda gram fiyatları ise 99.455 TL alış, 99.559 TL satış seviyelerine ulaştı.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Haziran 2026 tarihinde yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri tarafından merakla izlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, 3093.37 TL alış ve 3097.29 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Gümüşün değeri günlük %2.84 oranında yükselmiştir. Bu artış, piyasalardaki volatiliteyi ve küresel ekonomik koşulları yansıtmaktadır.

Aynı saat diliminde, gümüş onsunun Dolar karşısındaki değeri 66.58 Dolar alış ve 66.65 Dolar satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi ise %2.79 olarak belirlenmiştir. Gümüşün Dolar cinsinden değer kaybı veya kazanımı, emtia alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları 99.455 TL alış ve 99.559 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise %2.85 olarak kaydedilmiştir. Yerel yatırımcılar için gram fiyatlarının artışı, döviz kurlarının dalgalanması ile bu metalin talebini artırmaktadır.

22 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici seviyelerde bulunmaktadır. Hem gümüş ons fiyatlarının hem de gram fiyatlarının yükselişi, piyasalardaki dalgalanmayı göstermektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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