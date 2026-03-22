Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Mart 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak merak edilen rakamlar arasında yer aldı. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış 2998,21 TL ve satış 3007,22 TL olarak belirlendi. Son dönemde gümüş, değer kaybı yaşıyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine katkı sağlıyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 67,74 dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 67,83 dolar. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Yatırımcılar, gümüşün değerini koruyup koruyamayacağı konusunda merak içinde.

Gümüş gram fiyatları da araştırılanlar arasında. Saat 10.00 itibarıyla, alış fiyatı 96,4731 TL, satış fiyatı ise 96,6013 TL olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, genel piyasa koşulları ve dolar kuru üzerindeki baskılarla değerlendiriliyor.

22 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların radarında. Yatırımcılar, bu durumu değerlendiriyor. Gümüşün gelecekteki performansı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacaklar. Arz ve talep dengesi, küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.