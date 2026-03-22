Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

22 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla merak ediliyor. Gümüş ons fiyatları alış 2998,21 TL, satış 3007,22 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcılar, gümüşün gelecekteki değerini koruyup koruyamayacağını merak ediyor. Arz ve talep dengesi, fiyatların yönünde etkili olmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 22 Mart 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak merak edilen rakamlar arasında yer aldı. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış 2998,21 TL ve satış 3007,22 TL olarak belirlendi. Son dönemde gümüş, değer kaybı yaşıyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine katkı sağlıyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 67,74 dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 67,83 dolar. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Yatırımcılar, gümüşün değerini koruyup koruyamayacağı konusunda merak içinde.

Gümüş gram fiyatları da araştırılanlar arasında. Saat 10.00 itibarıyla, alış fiyatı 96,4731 TL, satış fiyatı ise 96,6013 TL olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, genel piyasa koşulları ve dolar kuru üzerindeki baskılarla değerlendiriliyor.

22 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların radarında. Yatırımcılar, bu durumu değerlendiriyor. Gümüşün gelecekteki performansı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacaklar. Arz ve talep dengesi, küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

