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Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

22 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasalarında gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. Gümüşün ons fiyatı, alışta 2797.51 TL, satışta ise 2800.56 TL olarak belirlenmişken, günlük değişim %0.88 artış göstermektedir. Ayrıca, gümüş gram fiyatı 89.9435 TL alış ve 90.0345 TL satış seviyeleriyle işlem görerek benzer bir yükseliş trendi izliyor. Bu artışlar, gümüş yatırımcıları için olumlu sinyaller taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

22 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasalarında önemli değişimler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatları, alışta 2797.51 TL ve satışta 2800.56 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu verilere göre günlük değişim yüzdesi %0.88 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüş yatırımcıları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gümüşün ons fiyatlarına ek olarak, gümüş ons / dolar oranı da yatırımcılar için kritik bir gösterge. Aynı saat diliminde gümüş ons / dolar alış fiyatı 59.25 Dolar, satış fiyatı 59.31 Dolar oldu. Bu oran, günlük değişim yüzdesinde %0.82'lik bir artış göstermekte. Bu durum, uluslararası piyasalarda gümüşün değerinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün gram fiyatları da dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı için alış fiyatı 89.9435 TL, satış fiyatı ise 90.0345 TL olarak belirlendi. Bu verilere göre gram gümüş fiyatı günlük %0.88'lik bir artış kaydediyor. Gümüşün gram fiyatındaki bu yükseliş, piyasalardaki talep artışının bir yansıması olarak görülüyor.

Genel olarak, 22 Temmuz 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarının yükseliş trendinde olduğu gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı, gram fiyatı ve dolar karşısındaki değeri, piyasada meydana gelen dalgalanmaları etkiliyor. Bu veriler, gümüş yatırımcıları için alım-satım kararlarında dikkate alınması gereken unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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