Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Nisan Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Küresel piyasaların dalgalı seyri etkili olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 3421.87 TL alış, 3424.29 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim % -1.92 olarak kaydedilmiştir. Özellikle son dönemlerde artan piyasa belirsizliği, değerli metallerde dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Diğer bir önemli gösterge Gümüş Ons/Dolar fiyatıdır. Alış 76.16 Dolar, satış 76.21 Dolar seviyelerindedir. Günlük değişim % -1.94 olarak belirlenmiştir. Dolar bazında gümüş fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu durum döviz kurlarının etkisi altında gümüş fiyatlarının yönünü belirleme açısından önem taşımaktadır.

Gümüş gram fiyatı da düşüş göstermiştir. Alış 110.0015 TL, satış 110.0737 TL seviyelerine gerilemiştir. Günlük değişim yüzdesi % -1.95 olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki bu dalgalı seyir, yatırımcıların gümüşe ilgisini yansıtmaktadır.

23 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları negatif bir seyir izlemektedir. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gümüş yatırımı yapmayı düşünenler için piyasa takibi önemlidir. Stratejik kararlar almak adına bu kritik bir unsurdur.