Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Gelişmeler

Gümüş fiyatları, 24 Haziran 2026 itibarıyla piyasalarda dikkat çekici bir performans sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2872.8 TL alış, 2876.18 TL satış olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.46 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir. Piyasa talebindeki yükselme dikkat çekiyor.

Gümüşün ons fiyatı, gümüşün ons/dolar karşısındaki değeri ile yatırımcılar için önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar için 61.78 dolar alış, 61.84 dolar satış fiyatları belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.41 olarak saptandı. Bu oran, döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini gösteriyor. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki dinamikler yerel piyasaları etkiliyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da artış gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı için 92.355 TL alış, 92.4447 TL satış fiyatları kaydedildi. Gram gümüşte günlük değişim yüzdesi %0.46 olarak belirlendi. Bu durum, gümüşün güvenli bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yükseliş gösteriyor. Yatırımcılar için gümüş, değer saklama işlevi gören önemli bir madde. Gümüş piyasasında izlenmesi gereken dinamikler, yatırımcı kararlarını şekillendiriyor. Gümüş fiyatlarının gelişimini izlemek, gelecekteki yatırım stratejileri açısından kritik önem taşıyor.