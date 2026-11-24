Gümüş fiyatlarında 24 Kasım 2026 itibarıyla önemli bir gün yaşandı. Saat 10:00’da gümüşün ons fiyatı alışta 2149.15 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2153.19 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi -1.35 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında dalgalı bir seyir yaşandığını gösteriyor.

Gümüşün ons/dolar değeri de dikkat çekici. Alış fiyatı 42.46 dolar, satış fiyatı ise 42.52 dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, günlük değişim yüzdesi -1.44 olarak belirlendi. Bu durum, yurtdışındaki borsa koşullarının gümüş fiyatları üzerindeki etkisini ortaya koymakta.

Gümüşün gram fiyatı yatırımcılar için ayrı bir önem taşıyor. Belirtilen saat itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 69.1112 TL oldu. Satış fiyatı ise 69.2089 TL olarak gerçekleşti. Bu grama ait günlük değişim yüzdesi -1.33 olarak kaydedildi. Bu oran, yatırımcıların dikkatli olması gereken bir gündeyiz mesajını veriyor.

24 Kasım 2026’da gümüş fiyatlarında gözlemlenen düşüş, piyasa dinamiklerinin önemini vurguluyor. Dünya ekonomisindeki değişikliklerin etkisi de burada görülüyor. Yatırımcıların dikkatli hareket etmeleri ve piyasa gelişmelerini takip etmeleri önem taşımakta. Gümüş, dalgalı dönemlerde sağlam adımlar atmayı gerektiren bir yatırım aracıdır.