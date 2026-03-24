Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 24 Mart 2026

24 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3064.1 TL, satışta ise 3067.31 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş ons fiyatında günlük değişim yüzdesi %0.07 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor.

Gümüşün ons/dolar kuru da önemli bir parametre olmaya devam ediyor. Gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 69.1 Dolar, satışta 69.16 Dolar seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesinin -0.01 olması dikkat çekicidir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürebileceğini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları piyasalarda oldukça önem taşıyor. Gümüş gram alış fiyatı 98.5196 TL, satış fiyatı ise 98.6052 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatında günlük değişim yüzdesi de %0.07 olarak saptanmıştır. Bu artış, iç piyasa dinamikleri ve arza dayalı taleplere işaret edebilir.

Gümüş fiyatları hem içeride hem de uluslararası alanda dikkat çekiyor. 24 Mart 2026 itibarıyla gümüş, günü bir miktar yükselişle geçiriyor. Ancak gümüş ons/dolar fiyatındaki hafif düşüş, uluslararası ekonomik koşulların göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor. Gümüş yatırımcıları için piyasaları izlemek, gelişmeleri değerlendirmek önem kazanıyor.