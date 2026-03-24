Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Mart Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

24 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları değişim gösteriyor. Gümüş ons fiyatı alışta 3064.1 TL, satışta ise 3067.31 TL ile işlem görüyor. Günlük değişim %0.07 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları da 98.5196 TL alış, 98.6052 TL satış seviyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak gümüş ons/dolar fiyatındaki hafif düşüş, yatırımcılar için önümüzdeki dönemde piyasa koşullarını izleme gerekliliğini artırıyor.

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 24 Mart 2026

24 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Gümüş ons fiyatları, alışta 3064.1 TL, satışta ise 3067.31 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş ons fiyatında günlük değişim yüzdesi %0.07 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor.

Gümüşün ons/dolar kuru da önemli bir parametre olmaya devam ediyor. Gümüş ons/dolar fiyatı, alışta 69.1 Dolar, satışta 69.16 Dolar seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesinin -0.01 olması dikkat çekicidir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürebileceğini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları piyasalarda oldukça önem taşıyor. Gümüş gram alış fiyatı 98.5196 TL, satış fiyatı ise 98.6052 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatında günlük değişim yüzdesi de %0.07 olarak saptanmıştır. Bu artış, iç piyasa dinamikleri ve arza dayalı taleplere işaret edebilir.

Gümüş fiyatları hem içeride hem de uluslararası alanda dikkat çekiyor. 24 Mart 2026 itibarıyla gümüş, günü bir miktar yükselişle geçiriyor. Ancak gümüş ons/dolar fiyatındaki hafif düşüş, uluslararası ekonomik koşulların göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor. Gümüş yatırımcıları için piyasaları izlemek, gelişmeleri değerlendirmek önem kazanıyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

