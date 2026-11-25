25 Kasım 2026 tarihi, gümüş fiyatları açısından önemli bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış ve satış fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Gümüş ons fiyatı, alışta 2037.95 TL, satışta ise 2041.62 TL olarak belirlendi. Bu düşüş, günlük değişim yüzdesinde -1.28'lik bir gerilemeye işaret ediyor. Yatırımcılar için bu durum, piyasadaki dalgalanmalara karşı bir gösterge niteliği taşıyor.

Gümüşün ons fiyatlarındaki değişim kadar, ons/dolar cinsinden fiyatlar da önem taşıyor. Aynı saat diliminde, gümüş ons/dolar alış fiyatı 40.22, satış fiyatı ise 40.28 olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar fiyatındaki günlük değişim yüzdesi ise -1.4 olarak saptandı. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dolar değerinin gümüş fiyatları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Gümüşün gram fiyatları da benzer bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alışta 65.5302 TL, satışta ise 65.6279 TL olarak kayıtlara geçti. Günlük değişim oranı -1.27 olarak belirlendi. Gram fiyatlarındaki bu azalma, yerel yatırımcılar için önemli. Gümüş gram fiyatları, alım satım kararları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Genel olarak, 25 Kasım 2026'da gümüş fiyatlarının düşüş göstermesi, piyasalardaki dalgalanmaları açıkça ortaya koymakta. Yatırımcılar, bu tür dalgalanmaları dikkatli bir şekilde izlemelidir. Stratejilerini bu verilere göre şekillendirmelidirler. Gümüş yatırımları, hem risk hem de fırsat barındırdığı için dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor.