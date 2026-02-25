Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Şubat Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 25 Şubat 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir tablo sunuyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3964.72 TL seviyesine ulaşmış durumda. Satış fiyatı ise 3972.17 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, günlük bazda %3.68'lik bir artış göstermiştir. Gümüşün değer kazanmasının arkasında birçok faktör bulunuyor.

Gümüşün ons/dolar fiyatı da önemli bir gösterge. Saat 10.00'da gümüşün alış fiyatı 90,46 Dolar, satış fiyatı ise 90,54 Dolar olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, gümüşün Dolar karşısındaki durumunu dikkatle takip etmelidir.

Gram cinsinden gümüş fiyatları da önem taşıyor. Gram fiyatı alışta 127,5714 TL, satışta ise 127,6842 TL’ye çıkmış durumda. Bu değer, günlük bazda %3.73'lük bir artış kaydetmiştir. Gram gümüşün performansı, piyasa dinamiklerinin yanı sıra global ekonomik koşullardan etkilenmektedir.

25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, TL ve Dolar cinsinden önemli artış göstermiştir. Yatırımcılar, bu yükselişi dikkate alarak karar alma süreçlerinde dikkatli olmalıdır. Piyasa trendlerini izlemek, kritik bir önem taşımaktadır. Gümüş, bu dönemde portföylerin çeşitlendirilmesine yardımcı olabilecek bir varlık olarak önem kazanıyor.