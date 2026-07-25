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Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 25 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çekici bir artış gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı 2750.59 TL alış ve 2758.43 TL satış seviyesine ulaştı. Dolar cinsinden ise fiyat 58.17 Dolar alış, 58.22 Dolar satış olarak işlem görmekte. Gümüşün gram fiyatı da 88.5193 TL seviyesine çıkarak %1.07’lik günlük değişim kaydetti. Yatırımcılar, gümüşteki bu değer artışını ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası 25 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Gümüşün ons fiyatları saat 10:00 itibarıyla 2750.59 TL alış ve 2758.43 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat aralığı, gümüşün önceki günlere göre %1.08’lik bir artış göstermesi ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artıyor. Fiyatlardaki bu değişim, metalin değerinin yükselmesi yönünde bir ivmenin olduğunu gösteriyor.

Aynı saatte gümüşün onsunun dolar cinsinden fiyatı 58.17 Dolar alış, 58.22 Dolar satış seviyesinde işlem görmekte. Önceki günlere nazaran bu, %0.94 oranında bir artışı işaret ediyor. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisi olarak değerlendirilebilir. Küresel ekonomik koşulların da burada etkisi var. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri önemlidir.

Gümüşün gram fiyatı aynı gün içerisinde 88.5193 TL alış ve 88.5954 TL satış seviyesine yükselmiş durumda. Günlük değişim oranı ise %1.07 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüşün gram fiyatındaki yükselişin yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabileceğini gösteriyor. Özellikle iç piyasada gümüş yatırımlarına ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir fırsat yaratabilir.

25 Temmuz 2026 itibarıyla gümüş piyasasında kaydedilen değer artışları, değişkenlik hissiyatının yatırımcılar üzerindeki etkisini pekiştiriyor. Gümüş yatırımı yapmak isteyenler için belirsizliklerin göz önüne alındığı bir ortam var. Detaylı analizler ve dikkatli gözlemler yapmak zorunlu. Dönemsel fiyat artışları, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Bu durum, gümüşü yatırımcılar için dinamik bir varlık haline getiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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