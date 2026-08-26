Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında önemli bir gün yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3306.5 TL, satışta 3309.65 TL olarak belirlenmiş. Bu, günlük bazda %0.26’lık bir artış gösteriyor. Gümüş ons fiyatlarının artması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu durumun bir başka işareti.

Aynı saat diliminde gümüş ons / dolar fiyatları alışta 68.72 dolar, satışta 68.78 dolar seviyelerinde. Uluslararası gümüş fiyatları dolara bağımlı kalmaya devam ediyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatı alışta 106.3081 TL, satışta 106.4009 TL olarak işlem görüyor. Bu da günlük bazda %0.26 oranında bir artışa işaret ediyor. Gram gümüş fiyatlarındaki bu hareketlenmeler, yatırımcılar arasında gümüşe olan talebin işaretleri olabilir.

26 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Gümüşün değerini etkileyen global ekonomik faktörler, bu fiyat hareketliliğinde önemli rol oynuyor. Gümüş piyasası, yerel ve uluslararası yatırımcılar için dikkatle takip edilen bir alan olmaya devam ediyor.