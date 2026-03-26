Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli veriler sunuyor. Gümüş ons fiyatı 3101.67 TL alış ve 3105.86 TL satış ile işlem görmekte. Günlük azalma ise %1.76 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları ise 99.736 TL alış, 99.8358 TL satışa ulaşarak %1.76'lık bir değişim yaşadı. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve piyasa trendlerini izlemeli. Potansiyel fırsatlar ve riskleri değerlendirerek hareket etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli veriler sunuyor. Bu veriler yatırımcılar ve piyasa analistleri için dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3101.67 TL alış, 3105.86 TL satış olarak işlem görmekte. Bu fiyatlarda günlük %1.76 oranında bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatlarındaki gerileme, piyasa trendleri ve yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olabilir. Bu durum dikkatle izlenmeli.

Gümüşün ons cinsinden değeri, dolar bazında 69.92 dolara alış, 69.99 dolara satış olarak kaydedilmiş. Bu değer de günlük %1.81 oranında azalma göstermekte. Düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına etkisini ortaya koyuyor. Yatırımcılar uluslararası piyasalardaki gelişmeleri takip etmeli. Bu durum onların etkilenip etkilenmeyeceklerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

Gümüş gram cinsinden fiyatlara baktığımızda, 99.736 TL alış, 99.8358 TL satış fiyatlarıyla karşılaşıyoruz. Burada da %1.76’lık günlük değişim yaşandı. Gümüş gram fiyatlarının, yurt içindeki ekonomik koşullara ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanabileceği unutulmamalıdır. Ekonomik gelişmeler bu konuyu etkileyebilir.

Gümüş fiyatlarındaki bu günlük değişimler piyasa dinamikleri açısından önemli bir gösterge. Yatırımcıların bu tür verileri takip etmesi faydalı olacak. Potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Gümüş, yatırım portföylerinde değerli bir varlık olmayı sürdürüyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanmalar dikkatle izlenmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!
Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

