Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları önemli veriler sunuyor. Bu veriler yatırımcılar ve piyasa analistleri için dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3101.67 TL alış, 3105.86 TL satış olarak işlem görmekte. Bu fiyatlarda günlük %1.76 oranında bir düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatlarındaki gerileme, piyasa trendleri ve yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olabilir. Bu durum dikkatle izlenmeli.

Gümüşün ons cinsinden değeri, dolar bazında 69.92 dolara alış, 69.99 dolara satış olarak kaydedilmiş. Bu değer de günlük %1.81 oranında azalma göstermekte. Düşüş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına etkisini ortaya koyuyor. Yatırımcılar uluslararası piyasalardaki gelişmeleri takip etmeli. Bu durum onların etkilenip etkilenmeyeceklerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

Gümüş gram cinsinden fiyatlara baktığımızda, 99.736 TL alış, 99.8358 TL satış fiyatlarıyla karşılaşıyoruz. Burada da %1.76’lık günlük değişim yaşandı. Gümüş gram fiyatlarının, yurt içindeki ekonomik koşullara ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanabileceği unutulmamalıdır. Ekonomik gelişmeler bu konuyu etkileyebilir.

Gümüş fiyatlarındaki bu günlük değişimler piyasa dinamikleri açısından önemli bir gösterge. Yatırımcıların bu tür verileri takip etmesi faydalı olacak. Potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Gümüş, yatırım portföylerinde değerli bir varlık olmayı sürdürüyor. Ancak fiyatlardaki dalgalanmalar dikkatle izlenmeli.