FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici bir performans sergiliyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2750.59 TL, satışta ise 2758.43 TL seviyelerine ulaştı. Günlük değişim oranı %1.08 olarak kaydedildi. Ayrıca, gümüş gram fiyatları da 88.5193 TL alış ve 88.5954 TL satış olarak işlem görüyor. Artan fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini de yansıtıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Temmuz 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir ilgi kaynağı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları güçlü bir performans sergiliyor. Alış fiyatı 2750.59 TL, satış fiyatı ise 2758.43 TL seviyelerinde. Bu, gümüş ons fiyatlarında günlük %1.08’lik bir artış anlamına geliyor. Yükselen fiyatlar, piyasalardaki genel dalgalanma ile talep şartlarının bir yansıması. Ayrıca, yatırımcıların güvenli liman arayışları da bu durumu etkiliyor.

Gümüş ons fiyatlarının durumu, Gümüş Ons/Dolar değerinin saat 10:00'da alış fiyatının 58.17 dolar, satış fiyatının 58.22 dolar olarak belirlenmesiyle takip ediliyor. Bu değerlerde günlük değişim yüzdesi %0.94 seviyesine ulaşıyor. ABD doları karşısındaki gümüş fiyatlarının dalgalanması dikkat çekiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etki yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların kar ve zarar hesaplamalarında önemli bir rol üstleniyor.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş gram fiyatları 88.5193 TL alış, 88.5954 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Gümüş gram için günlük değişim oranı %1.07 olarak kaydedilmiş durumda. Bu olumlu değişim, gümüş alım satım işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Piyasanın düşüş dönemlerini geride bıraktığını gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış ve değişimler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Piyasaların gelecekteki yönelimi üzerine tartışmalar artmakta. Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çeken bu hareketlilik, spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Gümüş, değerli bir metal olmasının yanı sıra güvenli bir yatırım aracı. Bu nedenle, yatırımcılar için gümüşe yapılan yatırımlar, geleceğe yönelik önemli bir strateji oluşturuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Temmuz 2026)
Ünlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli olduÜnlü mobilya markası resmen satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.