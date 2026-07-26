Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Temmuz 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir ilgi kaynağı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları güçlü bir performans sergiliyor. Alış fiyatı 2750.59 TL, satış fiyatı ise 2758.43 TL seviyelerinde. Bu, gümüş ons fiyatlarında günlük %1.08’lik bir artış anlamına geliyor. Yükselen fiyatlar, piyasalardaki genel dalgalanma ile talep şartlarının bir yansıması. Ayrıca, yatırımcıların güvenli liman arayışları da bu durumu etkiliyor.

Gümüş ons fiyatlarının durumu, Gümüş Ons/Dolar değerinin saat 10:00'da alış fiyatının 58.17 dolar, satış fiyatının 58.22 dolar olarak belirlenmesiyle takip ediliyor. Bu değerlerde günlük değişim yüzdesi %0.94 seviyesine ulaşıyor. ABD doları karşısındaki gümüş fiyatlarının dalgalanması dikkat çekiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etki yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların kar ve zarar hesaplamalarında önemli bir rol üstleniyor.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş gram fiyatları 88.5193 TL alış, 88.5954 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Gümüş gram için günlük değişim oranı %1.07 olarak kaydedilmiş durumda. Bu olumlu değişim, gümüş alım satım işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Piyasanın düşüş dönemlerini geride bıraktığını gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış ve değişimler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Piyasaların gelecekteki yönelimi üzerine tartışmalar artmakta. Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çeken bu hareketlilik, spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Gümüş, değerli bir metal olmasının yanı sıra güvenli bir yatırım aracı. Bu nedenle, yatırımcılar için gümüşe yapılan yatırımlar, geleceğe yönelik önemli bir strateji oluşturuyor.