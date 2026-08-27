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Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 27 Ağustos 2026 itibarıyla önemli fiyat hareketleri gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı alışta 3301.83 TL, satışta ise 3305.20 TL seviyesine ulaşmıştır. Gümüş uns/dolar paritesi de dikkat çekmektedir. Gümüş gram fiyatları 106.1615 TL alış, 106.2543 TL satış olarak belirlenmiştir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi piyasa koşullarına bağlı olarak artış göstermektedir. Bu durum, stratejilerin gözden geçirilmesini gerektirebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 27 Ağustos 2026 tarihinde önemli hareketlilikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3301.83 TL, satışta ise 3305.20 TL seviyesine yükselmiş durumda. Gümüşteki günlük değişim yüzdesi %0.82 olarak kaydedilmiştir. Gümüşe olan talep ile piyasa koşulları fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine katkıda bulunuyor.

Gümüşün ons fiyatıyla birlikte gümüş ons/dolar paritesi de dikkat çekiyor. Bu saat itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 68.60, satış fiyatı ise 68.66 düzeyindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.75 şeklindedir. Gümüş ons/dolar, uluslararası piyasalardaki hareketleri yansıtması açısından önemlidir.

Diğer taraftan, gümüş gram fiyatları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Saat 10:00'da gümüş gramı, alış fiyatı 106.1615 TL, satış fiyatı ise 106.2543 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gümüş gramının günlük değişim yüzdesinin %0.82 olduğunu göstermektedir. Gram gümüş, yerel piyasalarda daha fazla işlem görmekte ve yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam etmektedir.

Gümüş piyasası, günün erken saatlerinde olumlu bir ivme kazanmıştır. Bu durum, yatırımcıların gümüş satın alma veya elden çıkarma kararlarını etkileyebilir. Gümüş, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir varlıktır. Fiyatların yükselmesi dikkat çekici bir gelişmedir. Yatırımcıların bu hareketlenmeler doğrultusunda stratejilerini gözden geçirmeleri faydalı olabilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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