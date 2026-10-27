Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcılar ve piyasalar üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları, alışta 2628.02 TL, satışta 2631.01 TL olarak işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi ise -2.07’dir. Bu değer, yatırımcıların dikkatini çekmekte ve piyasalarda belirsizlik yaratmaktadır.

Gümüşün ons fiyatı, yerli yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gümüş ons/dolar oranları da merak edilmektedir. Gümüş ons/dolar cinsinden alış fiyatı 52.79 dolar, satış fiyatı ise 52.84 dolardır. Günlük değişim yüzdesi -2.15’tir. Bu durum, global piyasalardaki dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki değişimlerin gümüş fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir.

Gümüş fiyatlarının bir diğer önemli bileşeni gram fiyatıdır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, 84.4988 TL alış ve 84.5789 TL satış olarak belirlenmiştir. Burada da günlük değişim yüzdesi -2.08 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların benzer olumsuz bir trendle karşı karşıya olduğuna işaret etmektedir.

27 Ekim 2026’da gümüş fiyatları, hem ons hem de gram bazında düşüş göstermektedir. Yatırımcılar açısından bu durum dikkat gerektiren bir meseledir. Piyasaların seyrini etkileyen çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması, yatırım kararları açısından büyük önem taşımaktadır. Gümüş değerindeki dalgalanmalar, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.