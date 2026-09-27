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Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Eylül 2026 itibarıyla önemli bir yatırım aracı olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüşün ons fiyatı alış yönünden 3140.38 TL olurken, gram fiyatı ise 101.1356 TL olarak belirlendi. Dolar bazındaki fiyat değişiklikleri de göz önüne alındığında, yatırımcıların stratejik kararlar alması gerekiyor. Gümüş, yerel piyasada artan talep ile birlikte değer saklama ve yatırım fırsatı sunuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Eylül 2026 itibarıyla yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla güncellenen verilere göre, gümüşün ons fiyatı alış yönünden 3140.38 TL, satış yönünden ise 3152.57 TL olarak belirlendi. Bu durum, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %0.82 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için gümüş ons fiyatlarındaki bu artış dikkat çekici hale geldi.

Gümüşün ons fiyatı ile birlikte, ons/dolar cinsinden fiyatları da önem kazanıyor. Saat 10:00'da gümüşün ons/dolar fiyatı, alış yönünden 64.29 Dolar, satış yönünden ise 64.32 Dolar olarak kaydedildi. Bu değerlerdeki günlük değişim yüzdesi ise %0.74 olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş değerinin artışı, döviz kurlarının gümüş fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gümüşün gram fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Günlük olarak güncellenen fiyatlarda, gümüş gramı alış yönünden 101.1356 TL, satış yönünden ise 101.1828 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlarda günlük değişim yüzdesi %0.84 olarak hesaplandı. Gümüşün gram fiyatındaki artış, yerel piyasalardaki canlılığın ve talep artışının bir göstergesi olabilir.

27 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları istikrarlı bir artış göstermekte. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırabilir. Piyasalardaki oynaklık göz önüne alındığında, yatırımcıların stratejik kararlar alması gerekli olabilir. Gümüş, değer saklama aracı ve yatırım fırsatı olarak öne çıkmaya devam edecek gibi görünmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Eylül Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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