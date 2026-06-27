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Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 27 Haziran 2026 itibarıyla gözlemlenen artış, yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. Gümüş ons fiyatları 2753.53 TL alış ve 2762.27 TL satışla, günlük %2.36'lık bir yükseliş göstermektedir. Gümüş gram fiyatları da 88.5916 TL alış ve 88.7415 TL satış olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki belirsizlikler, gümüşü güvenli liman olarak değerlendirirken, fiyat hareketleri uluslararası dalgalanmalarla paralellik göstermektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu artış 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2753.53 TL ve satışta 2762.27 TL olarak belirlenmiştir. Alış ve satış fiyatları, günlük bazda %2.36'lık bir artış göstermektedir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığı düşünülmektedir. Piyasalardaki belirsizlikler, gümüşü güvenli bir liman olarak görmeyi sağlamaktadır.

Gümüş ons/dolar paritesinde alış fiyatı 59.1 dolar, satış fiyatı ise 59.2 dolardır. Bu değerler, günlük bazda %2.21'lik bir artış göstermektedir. Gümüşün fiyat hareketleri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Dolara endeksli olarak hareket etmektedir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir konudur. Bu sabah itibarıyla, gram gümüş alış fiyatı 88.5916 TL, satış fiyatı ise 88.7415 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise %2.39'dur. Yerel piyasalardaki gümüş talebi, bu fiyat artışını desteklemektedir. Küçük yatırımcılar için gram gümüş önem taşımaktadır.

Gümüş fiyatları, 27 Haziran 2026 itibarıyla dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve analistler bu yükselişi takip etmelidir. Gümüşün hem ons hem de gram cinsinden değer kazanması, yatırım stratejileri içerisinde ciddi bir unsur haline gelmiştir. Piyasa durumu ve gümüş talebi, ilerleyen günlerdeki fiyat hareketlerini belirleyecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Haziran Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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