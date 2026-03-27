Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Mart Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 27 Mart 2026 sabahı hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alışta 3101.63 TL, satışta ise 3105.42 TL olarak belirlenmiş. Bu değer, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %2.84 olduğunu gösteriyor. Yüksek artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gümüşün ons fiyatı dışında da çeşitli oranlar dikkat çekici. Dolar cinsinden gümüş alım-satım oranları belirlenmiş. Gümüş uns / Dolar değerinde, alış fiyatı 69.79 Dolar, satış fiyatı 69.86 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu döviz cinsindeki günlük değişim yüzdesi %2.57. Gümüş yatırımcılarının döviz piyasasındaki dalgalanmalardan nasıl etkilendiğini göstermektedir.

Gram cinsinden gümüş fiyatları da güncellenmiştir. Alış fiyatı 99.7568 TL, satış fiyatı ise 99.8569 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüş gram değerinin %2.84'lük bir artışla yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcıların gümüş alım-satımında dikkatli olmaları gerekiyor. Piyasa koşullarını iyi değerlendirmeleri şart.

27 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında genel bir artış var. Gümüş yatırımcıları, piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle izlemeli. Olası fırsatları değerlendirmek mümkün. Gümüş, geleneksel bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. Ayrıca portföy çeşitlendirmesi için de önemli bir enstrümandır.