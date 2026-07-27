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Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 27 Temmuz 2026 itibarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güncellemelerle birlikte gümüş ons fiyatı, alışta 2811.82 TL, satışta ise 2815.94 TL olarak belirlendi. Yüzde 2.16'lık artış, gümüşe olan talebin arttığını gösteriyor. Dolar bazında gümüş ons fiyatları da hareketli. İç piyasada gram gümüş fiyatları 90.4587 TL'den işlem görmekte. Yatırımcıların piyasa trendlerini izleyip fırsatları değerlendirmesi önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılara umut veriyor. Saat 10:00'da yapılan güncellemeye göre gümüş ons fiyatı, alışta 2811.82 TL oldu. Satış fiyatı ise 2815.94 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyat, bir önceki güne göre %2.16’lık artış kaydetti. Yükseliş, gümüşün değerli metaller arasındaki cazibesinin arttığını gösteriyor.

Gümüş ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar paritesinde de hareketlilik var. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 59.41 dolar. Satış fiyatı ise 59.47 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %2.15 olarak kaydedildi. Dolar bazında fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları gösteriyor.

Gümüşe olan talep arttıkça, iç piyasada gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüş gramı için alış fiyatı 90.4587 TL. Satış fiyatı ise 90.5501 TL olarak tespit edildi. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim oranı %2.21. Bu artış, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu artış, piyasalardaki güvenli liman arayışını artırmakta. Değerli metal yatırımına olan ilgiyi de pekiştiriyor. Yatırımcıların bu durumu değerlendirip stratejilerini gözden geçirmeleri önemli. Gümüş, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede değerini koruyor. Piyasa trendlerini dikkatle izlemek, fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu şekilde, gelecekte kazanç sağlamak mümkün olabilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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