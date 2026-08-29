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Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Ağustos Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Ağustos 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Gümüş ons fiyatları alışta 3199.42 TL, satışta 3204.05 TL seviyelerine geriledi. Günlük değişim yüzdesi -4 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatları da aynı dönemde düşüş gösterdi. Küçük yatırımcılar bu değişimlerle strateji geliştirme fırsatını değerlendiriyor. Gümüş, belirsizlik dönemlerinde klasik bir değer saklama aracı olmayı sürdürüyor. Piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Ağustos Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Ağustos 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkatle takip edildi. Gümüş ons fiyatı alışta 3199.42 TL, satışta 3204.05 TL seviyelerinde işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi ise -4 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş yatırımcıları için önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

Gümüş ons fiyatları döviz cinsinden de değer kazandı. Gümüş ons/dolar oranı alışta 66.35 dolar, satışta 66.4 dolar olarak belirlendi. Bu kategoride günlük değişim yüzdesi -4.19 olarak kaydedildi. Dolarla gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın etkisini gösterdi.

Gümüş gram fiyatları da piyasada büyük önem taşıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları alışta 102.897 TL, satışta 102.9745 TL seviyesinde işlem gördü. Bu kategorideki günlük değişim yüzdesi -4.01 olarak belirlendi. Küçük yatırımcılar için gümüş gram fiyatlarındaki bu düşüş, strateji oluşturmanın önemini vurguluyor.

Gümüş piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıları strateji geliştirmeye yönlendiriyor. Günlük değişimler, gelecekteki alım ve satım kararlarını etkiliyor. Gümüş, klasik bir değer saklama aracı olarak belirsizlik dönemlerinde önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

29 Ağustos 2026’da gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor. Gümüş ons, gram ve dolar bazında fiyatlardaki değişimler, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte dikkatle izlenmeli. Yatırımcıların bu verilerle hareket ederek stratejik kararlar almaları bekleniyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Ağustos Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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