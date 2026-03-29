Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Mart 2026 tarihine ait gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları, merak ediliyor. Bu durum, yatırım kararlarını etkileyebilir.

Gümüş ons fiyatı, alışta 3092.19 TL, satışta ise 3101.43 TL olarak belirlenmiş.

Gümüşün ons/dolar değeri, alışta 69.68 dolar, satışta 69.74 dolar seviyesine ulaşmış. Gümüşün dolardaki değeri üzerinden piyasalarda dalgalanmalar gözlemleniyor.

Gümüş gram fiyatı da önemli bir verim sunuyor. Alış fiyatı 99.5103 TL, satış fiyatı ise 99.596 TL.

29 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş ons ve gram değerlerindeki günlük değişimler, piyasalardaki belirsizliklere karşı nasıl tepki verildiğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe yönelik stratejilerini şekillendirmeleri açısından etkili olabilir.