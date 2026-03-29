Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

29 Mart 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini yoğun bir şekilde çekiyor. Gümüşün ons fiyatı 3092.19 TL alış, 3101.43 TL satış değerleri ile kaydedildi. Gümüş gram fiyatı ise 99.5103 TL alış, 99.596 TL satış seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar, gümüşe yönelik stratejilerini gözden geçirebilir.

29 Mart 2026 tarihine ait gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları, merak ediliyor. Bu durum, yatırım kararlarını etkileyebilir.

Gümüş ons fiyatı, alışta 3092.19 TL, satışta ise 3101.43 TL olarak belirlenmiş.

Gümüşün ons/dolar değeri, alışta 69.68 dolar, satışta 69.74 dolar seviyesine ulaşmış. Gümüşün dolardaki değeri üzerinden piyasalarda dalgalanmalar gözlemleniyor.

Gümüş gram fiyatı da önemli bir verim sunuyor. Alış fiyatı 99.5103 TL, satış fiyatı ise 99.596 TL.

29 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş ons ve gram değerlerindeki günlük değişimler, piyasalardaki belirsizliklere karşı nasıl tepki verildiğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe yönelik stratejilerini şekillendirmeleri açısından etkili olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restoran ve kafelerde yeni zorunluluğun detayları belli olduRestoran ve kafelerde yeni zorunluluğun detayları belli oldu
SPK, açığa satış yasağını uzattıSPK, açığa satış yasağını uzattı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

