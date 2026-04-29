Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Nisan Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları Günlük Analiz - 29 Nisan 2026

Gümüş fiyatları, 29 Nisan 2026 tarihindeki verilerle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çeken bir seyir izliyor. Gümüş ons alış fiyatı 3306.77 TL, satış fiyatı ise 3310.37 TL olarak kaydedildi. Günlük veriler, gümüşün değerinin %0.49 arttığını gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmaların ardındaki nedenler arasında ekonomik belirsizlikler var.

Gümüş ons / dolar fiyatları dikkat çekiyor. Alış fiyatı 73.39 dolar, satış fiyatı ise 73.44 dolar seviyesinde. Burada günlük değişim oranı %0.47 olarak belirlendi. Doların uluslararası piyasalardaki durumu, gümüş fiyatlarını dolaylı olarak etkiliyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri göz önünde bulunduruyor.

Gümüş gram fiyatı dikkat çekici bir artış gösterdi. Alış fiyatı 106.3414 TL, satış fiyatı ise 106.4139 TL olarak kaydedildi. Gümüş gramın günlük değişim yüzdesi %0.5 olarak tespit edildi. Bu durum, gümüşün yerel piyasalardaki performansını yansıtıyor.

Gümüş fiyatlarının gün içerisindeki değişimi, uluslararası ve yerel piyasalardaki dinamiklerden etkileniyor. Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak stratejilerini güncelleyebiliyor. Gelecek ekonomik gelişmelere bağlı olarak daha fazla hareketlilik mümkün olabilir. Tüm bu faktörler ışığında gümüş piyasaları dikkatle izlenecek.