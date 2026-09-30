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Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

30 Eylül 2026'da gümüş fiyatları piyasalarda değişim yaşadı. Gümüş ons fiyatları, alışta 3002.25 TL, satışta ise 3005.86 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -0.24 olurken, gümüş gram fiyatları alışta 96.5252 TL, satışta 96.6198 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken belirsizliklerin ve döviz kurlarının etkisini ortaya koyuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Eylül 2026'da piyasalarda dikkat çekiyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 3002.25 TL, satışta ise 3005.86 TL olarak belirlendi.

Gümüşün ons/dolar fiyatları uluslararası piyasalarda farklı bir seyir izliyor. Gümüş ons/dolar olarak alış fiyatı 61.25 dolar, satış fiyatı ise 61.31 dolar seviyesinde. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına yansıdığını gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir değişim sürecinde. Saat 10:00'da gümüş gramı alış fiyatı 96.5252 TL, satış fiyatı ise 96.6198 TL'den işlem gördü.

Gümüş fiyatlarındaki bu eğilim, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durumu işaret ediyor. Bu nedenle dikkatli analiz ve değerlendirme yapmak büyük önem taşıyor. Özellikle uluslararası piyasalardaki hareketlilik, gümüş fiyatlarına etki ediyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde izlenmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Eylül Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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