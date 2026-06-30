Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. 30 Haziran 2026 itibarıyla durum böyle. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 2753.24 TL, satışta ise 2756.87 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar günlük %1.29'luk bir artışı işaret ediyor. Yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak algılanabilir.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alışta 58.96 $ ve satışta 59.02 $ seviyelerinde işlem görüyor. Bu değerler, uluslararası piyasalardaki durumu anlamak için kritik. Günlük değişim yüzdesi %1.17. Dolar bazındaki artış, döviz kurları ve ekonomik verilerle değerlendirilecek.

Gümüş gram fiyatları saat 10:00'da alışta 88.4474 TL, satışta ise 88.5374 TL. Gram fiyatındaki günlük değişim oranı %1.21. Bu, yerel piyasalarda gümüş alım satımı yapanlar için önemli bir artış anlamına geliyor.

Gümüş fiyatları, yatırımcılara fırsatlar sunuyor. 30 Haziran 2026 tarihi bu açıdan önemli. Özellikle gözlemlenen yükselişler, piyasa dinamiklerinin hızla değişebileceğini gösteriyor. Yatırımcılar, piyasa verilerini dikkatle takip etmelidir. Stratejilerini global ekonomik gelişmelere göre belirlemeleri gerekiyor.