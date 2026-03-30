Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Mart 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüşün ons fiyatı, alışta 3132.39 TL, satışta ise 3135.98 TL seviyesinde işlem görmekte. Gümüş gram fiyatları da alışta 100.7139 TL, satışta 100.814 TL olarak belirlenmiş. Günlük artışlar, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları ile ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar, bu dinamikleri takip ederek gümüşe olan ilgilerini sürdürüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Çamcı

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3132.39 TL, satışta ise 3135.98 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, günlük %1.21'lik artış anlamına geliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebin artmasıyla birlikte ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkularıyla da ilişkilendiriliyor.

Gümüş ons fiyatı dolar cinsinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 70.45 Dolar, satış fiyatı ise 70.52 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, yatırımcıların gümüşü döviz cinsinden değerlendirmesini etkiliyor. Günlük değişim yüzdesi burada %1.1 olarak kendini gösteriyor. Dolar-TL paritesinin etkisi, gümüş yatırımlarını karmaşık hale getiriyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir artış sergiliyor. Alış fiyatı 100.7139 TL, satış fiyatı ise 100.814 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, günlük %1.22'lik bir artış performansını yansıtıyor. Gümüş gramı, yerel yatırımcılar için önemli bir değer koruma aracı olarak öne çıkıyor. Artan piyasa olumlu beklentileri ile bu değerin yükselmesine katkı sağlanıyor.

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, ekonomik koşullara, talep ve arz dinamiklerine bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar, fiyat değişimlerini ve piyasa trendlerini yakından takip ediyor. Gümüş, yatırım portföylerinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Gelecekteki fiyat hareketleri daha dikkatli izlenmelidir.

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

