Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı alışta 3132.39 TL, satışta ise 3135.98 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, günlük %1.21'lik artış anlamına geliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebin artmasıyla birlikte ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkularıyla da ilişkilendiriliyor.

Gümüş ons fiyatı dolar cinsinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 70.45 Dolar, satış fiyatı ise 70.52 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, yatırımcıların gümüşü döviz cinsinden değerlendirmesini etkiliyor. Günlük değişim yüzdesi burada %1.1 olarak kendini gösteriyor. Dolar-TL paritesinin etkisi, gümüş yatırımlarını karmaşık hale getiriyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir artış sergiliyor. Alış fiyatı 100.7139 TL, satış fiyatı ise 100.814 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, günlük %1.22'lik bir artış performansını yansıtıyor. Gümüş gramı, yerel yatırımcılar için önemli bir değer koruma aracı olarak öne çıkıyor. Artan piyasa olumlu beklentileri ile bu değerin yükselmesine katkı sağlanıyor.

30 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, ekonomik koşullara, talep ve arz dinamiklerine bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar, fiyat değişimlerini ve piyasa trendlerini yakından takip ediyor. Gümüş, yatırım portföylerinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Gelecekteki fiyat hareketleri daha dikkatli izlenmelidir.