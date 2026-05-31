Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Mayıs Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum: 31 Mayıs 2026

31 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yakından takip ediliyor. Gümüş ons fiyatı 3443.26 TL alış ve 3457.51 TL satış seviyelerinden işlem görmekte.

Gümüş ons fiyatlarının uluslararası paralardaki değeri önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş ons/dolar kuru saat 10:00’da 75.29 dolar alış ve 75.30 dolar satış fiyatlarından işlem görmekte.

Gümüş fiyatlarının gram cinsinden değeri yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Gümüş gram fiyatı 110.9225 TL alış ve 110.9373 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

Gümüş piyasasındaki değişkenlik, yatırımcılar ve finansal analistler için önemli bir parametre oluşturuyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar, piyasa koşulları ve ekonomik durumlar ile doğrudan ilişkilidir. Bu verileri yakından takip etmek, yatırım stratejileri geliştirmek açısından kritik bir önem taşıyor.