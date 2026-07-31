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Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici fiyat değişimleri gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı 2768.2 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük %1.05’lik dalgalanma yaşanırken, dolar bazında gümüş alış fiyatı 58.25 Dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, gümüş gram fiyatları 89.0013 TL seviyesinden satılıyor. Yatırımcıların gümüşe olan talepleri, piyasalardaki dalgalanmaların önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarındaki güncel durum, 31 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkatle takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları göz önünde bulunduruluyor. Gümüşün ons fiyatı 2768.2 TL seviyesinden işlem görüyor. Satış fiyatı ise 2770.82 TL olarak kaydedildi. Bu durum, günlük %1.05’lik bir değişimi içeriyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebi, fiyatlarda potansiyel inişler yaşanabileceğini gösteriyor.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, dolar cinsinden alış fiyatı 58.25 Dolar. Satış fiyatı ise 58.3 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -1.24 olarak kaydedildi. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Gümüş satışlarının ve fiyatlarının seyrini etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları 89.0013 TL’den alış yapılıyor. Satış fiyatı ise 89.0777 TL olarak kaydedilmiş. Gümüş gramda günlük -1.05’lik bir değişim mevcut. Bu fiyatlar, yatırımcılara sunduğu fırsatları ve riskleri de gözler önüne seriyor.

Tüm bu veriler, gümüşün ulusal ve uluslararası piyasalardaki hareketliliğini gösteriyor. Yatırımcılar, bu değerli metalin fiyatını etkileyen faktörleri takip ediyor. İncelenen fiyat değişimleri, genel piyasa eğilimleri ile birlikte stratejileri gözden geçirmelerine yardımcı olabilir. Gümüşün fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için önemli göstergeler sunuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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