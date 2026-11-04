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Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Kasım Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası 4 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Günlük gümüş fiyatları, 2586.12 TL alış ve 2590.71 TL satış seviyelerine ulaşarak %4.24 oranında artış kaydetti. Gümüş ons fiyatları ise 51.75 dolardan işlem gördü. Gümüş fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, gelecekteki yönelimler açısından önemli bir sinyal oluşturuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Kasım Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Yeniden Yükseliş: 4 Kasım 2026 Günlük Gümüş Fiyatları

4 Kasım 2026 tarihinde, gümüş fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 2586.12 TL, satışta ise 2590.71 TL seviyelerine ulaştı. Günlük yükseliş oranı %4.24 oldu. Bu artış, gümüş yatırımcılarının dikkatle izlenmesi gereken bir hareketliliğe işaret ediyor.

Gümüş ons/dolar fiyatları da hareketli bir gün geçirdi. Alış fiyatı 51.75 dolar, satış fiyatı ise 51.81 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %4.25 olarak kaydedildi. Gümüşün uluslararası piyasalardaki değer kazanımı, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Fiyat 83.2257 TL değerinden başlayarak 83.3222 TL’ye yükseldi. Bu, gümüş gramda %4.32 oranında bir günlük değişim demektir.

Son günlerde artan enflasyon, ekonomik belirsizlikler gümüşe olan talebi artırmış olabilir. Yatırımcılar, gümüşün güvenli bir liman olma potansiyelini daha fazla değerlendiriyor. Özellikle iç piyasalardaki dalgalanmalar, genel ekonomik durumu da gümüş yatırımının cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş yatırımcıları, bu yükselişi ve günlük değişimleri dikkate alarak portföylerini yeniden değerlendirebilir. 4 Kasım 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki bu gelişmeler piyasa oyuncularını uyandıran bir sinyal niteliğindedir. Gümüş fiyatlarının gelecekteki yönelimi merakla bekleniyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Kasım Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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