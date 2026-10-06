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Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

6 Ekim 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli gelişmeler yaşandı. Gümüşün ons fiyatı TL üzerinden alışta 2983.81 TL, satışta ise 2987.1 TL olarak belirlendi. Düşüş oranları dikkat çekici bir şekilde -0.52 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatı da benzer bir seyir izleyerek alışta 95.9429 TL, satışta 96.0378 TL düzeyine geriledi. Bu durum, yatırımcılar için strateji belirlemede ve piyasa trendlerini değerlendirirken kritik bir önem taşımaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 6 Ekim 2026 tarihinde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları titizlikle takip edildi. Bu tarihte gümüş onsluk fiyatı, alışta 2983.81 TL ve satışta 2987.1 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı ise -0.52 olarak kaydedildi. Bu düşüş, gümüş yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken bir trendin habercisi olabilir.

Gümüşün dolar cinsinden ons fiyatı işlem gördü. Alış fiyatı 60.68 Dolar, satış fiyatı 60.74 Dolar olarak gerçekleşti. Gümüş ons/dolar fiyatında günlük değişim oranı -0.61 olarak izleniyor. Bu durum, küresel piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da önemli bir veri sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 95.9429 TL, satış fiyatı ise 96.0378 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı içerisinde günlük değişim oranı -0.51 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatındaki bu düşüş, yerel yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir husus olarak öne çıkıyor.

Gümüşün genel fiyat hareketleri, yatırımcıların karar verme süreçlerinde kritik rol oynuyor. Özellikle günlük değişim oranlarındaki düşüşler, gümüş alım-satımı yapacak olan yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Bu bilgiler, piyasalardaki trendleri belirlemede ve yatırım stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir kaynak sunuyor.

06 Ekim 2026 gümüş fiyat verileri, yatırımcılar için öne çıkan düşüşler ve değişim yüzdeleri ile dikkat çekiyor. Gümüşün alış-satış fiyatları ve günlük değişimler, piyasa koşullarını anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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