Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 7 Mart 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar ve analistler tarafından izlenmektedir. Saat 10:00’da belirlenen gümüş ons fiyatları, piyasadaki gelişmeleri göstermektedir. Bu tarihte gümüş ons alış fiyatı 3693.37 TL, satış fiyatı ise 3698.21 TL’dir. Gümüş ons fiyatlarındaki günlük değişim yüzdesi %2.38 olarak kaydedilmiştir.

Gümüş ons / Dolar fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 07 Mart 2026 sabahında gümüş ons / Dolar alış fiyatı 83.82 Dolar, satış fiyatı ise 83.91 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu kategori için günlük değişim yüzdesi %2.24 seviyesindedir.

Gümüş gram fiyatları, gümüş piyasasında önemli bir veri kaynağıdır. Bu tarihte saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 118.7553 TL, satış fiyatı 118.8828 TL olarak belirtilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki günlük değişim %2.41 olarak gerçekleşmiştir.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar, piyasa dinamikleriyle ilişkilidir. Talep, arz dengesi ve ekonomik faktörler bu durumu etkilemektedir. Yatırımcılar için bu veriler önemli ipuçları sunmaktadır. Gümüşün değer kazanması, yatırım stratejileri oluşturmak için fırsatlar sağlamaktadır. Gümüş fiyatlarının yükselişi, alternatif yatırım araçları arayan yatırımcılar için kritik bir durumdur.

Gümüş fiyatlarındaki günlük değişim, piyasayı değerlendirenler için önemlidir. Yatırımcıların bu verileri takip etmesi, piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Bilinçli yatırım kararları almak için bu tür bilgiler değerlidir.