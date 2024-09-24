10 yıl içinde o meslekler tarih olacak! İş seçerken dikkat... Tecrübenin hiçbir önemi kalmayabilir

Yeni bir işe başlayacaklar ya da ilk kez meslek seçecek olanlar en popüler ve geleceği olan meslekleri araştırırken bir yandan da bazı mesleklerin gelecekte artık var olmaması bekleniyor. Bu nedenle meslek seçimi yaparken bu tip detaylara dikkat etmek gerekiyor. Teknolojinin gelişmesiyle bazı meslekler için tehlike çanları çalmaya başladı. Bazı meslek gruplarının 10 yıl içinde tarih olması bekleniyor. İşte o meslekler...

Show Haber'de yer alan habere göre; teknolojinin hayatımızdaki yeri arttıkça artarken tehlike çanları da çalmaya başladı. Buna göre bazı meslekler tarih oluyor. Yapay zeka ve otomasyonun hayatımıza daha fazla girmesiyle iş dünyasında büyük değişiklikler yaşanıyor. 10 yıl içinde birçok iş kolu yerini yeni nesil teknolojilere bırakabilir. Peki, kaybolma riski en yüksek olan meslekler hangileri?

Bununla ilgili olarak mikrofon uzatılan vatandaşlar "İnsanların istihdamı daha değerli işlere kullanılacak bence" ve "Bundan sonra insan gücüne çok fazla ihtiyaç kalmayacak" yorumlarını yaptı.

MOBİL BANKACILIK BANKA GİŞELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİ ETKİLEYEBİLİR

Örneğin mobil bankacılık kullanımı günden güne arttı. Hal böyle olunca banka gişelerinde çalışan personeller yavaş yavaş tarihe karışacak. Konuyla ilgili yorum yapan bir vatandaş "Mobil bankacılık; genel olarak mobil olan, hızlı olan ve pratik olana kayıyor insan doğal olarak" ifadelerini kullanırken bir başkası ise "Genelde mobil bankacılık kullanıyorum, daha kolay" dedi. Bir başkası da "Bankacılık bitmez de daha teknolojik olur" şeklinde konuştu.

POSTACILIK TARİHE KARIŞACAK

Öte yandan mektup alıp vermek de geride kaldı. Faturaların da dijitale geçmesiyle postacılık artık tarihe karışacak. Bir vatandaş ise "Çok fazla icra takipleri var. İcra kağıtları dağıtılır en azından" şeklinde değerlendirmede bulundu.

KASİYERLİK İÇİN BEKLENEN TEHLİKE

Bir başka tarihe geçmesi beklenen meslek de kasiyerlik. Temassız ödeme sistemleri ve self servis kasalar kasiyerlerin yerini almaya başladı. Bununla alakalı bir vatandaş "Barkodu kendim okutup alışveriş yapıyorum genelde" yorumunu yaptı.

Diğer yandan fast food çalışanları, tekstil işçiliği ve matbaa operatörlüğünün de 10 yıl içinde tarihe karışması bekleniyor. Gelişen teknoloji ve yapay zekanın etkisiyle ilerleyen dönemde bu meslek gruplarına hangilerinin ekleneceği de merak konusu oldu.