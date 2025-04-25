FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor! 15 Mayıs'ta son söz alacaklılarda olacak, iflasına ramak kaldı...

1905 yılında üretim hayatına başlayan Tirebolu 42 çay mali olarak zor dönemlerden geçiyor. Köklü çay markası alacaklılarının olması sebebi ile konkordato sürecine girdi. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda alacaklılar toplantısının tarihi de netleşti.

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor! 15 Mayıs'ta son söz alacaklılarda olacak, iflasına ramak kaldı...
Ezgi Sivritepe

120 yıllık çay markası Tirebolu 42 mali nedenlerden dolayı konkordato ilan etti. Türkiye'nin en eski çay üreticilerinden biri olan çay firması devam edebilmek için yasal koruma talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme tarafından Tirebolu 42’ye kesin mühlet verildi.

iStock-1412734398 (1)

Kararın ardından şirketin geleceği için alacaklılar toplantısının tarihi netleşti. Bu toplantı, şirketin borç yapılandırma planının kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda süreci yürüttü. Borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtları titizlikle incelendi ve konkordato projesi nihai şekline getirildi.

iStock-1297657039 (1)

TARİH BELLİ OLDU!

Memurlar.net'in haberine göre, Tirebolu 42’nin konkordato teklifinin değerlendirileceği alacaklılar toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de gerçekleşecek.

iStock-2191619083

Adi alacaklılar için toplantı sabah saat 10.00’da başlayacakken, rehinli alacaklılar için saat 12.00’de ayrı bir oturum yapılacak.

SON SÖZ ALACAKLILARIN

iStock-1197644742

Bu toplantı, hem şirketin geleceği hem de alacaklıların alacaklarını tahsil etme imkânları açısından kritik önem taşıyor. Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı: Türkiye en yaşlı ülkeler arasında...TÜİK açıkladı: Türkiye en yaşlı ülkeler arasında...
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

Anahtar Kelimeler:
iflas Çay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

Beynine pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı!

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

Piyasaların beklediği mesaj geldi! Sular durulabilir...

Piyasaların beklediği mesaj geldi! Sular durulabilir...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

700 lirayı buldu 'Eve götürülemeyecek kadar pahalı'

700 lirayı buldu 'Eve götürülemeyecek kadar pahalı'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.