120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor! 15 Mayıs'ta son söz alacaklılarda olacak, iflasına ramak kaldı...

120 yıllık çay markası Tirebolu 42 mali nedenlerden dolayı konkordato ilan etti. Türkiye'nin en eski çay üreticilerinden biri olan çay firması devam edebilmek için yasal koruma talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme tarafından Tirebolu 42’ye kesin mühlet verildi.

Kararın ardından şirketin geleceği için alacaklılar toplantısının tarihi netleşti. Bu toplantı, şirketin borç yapılandırma planının kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda süreci yürüttü. Borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtları titizlikle incelendi ve konkordato projesi nihai şekline getirildi.

TARİH BELLİ OLDU!

Memurlar.net'in haberine göre, Tirebolu 42’nin konkordato teklifinin değerlendirileceği alacaklılar toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de gerçekleşecek.

Adi alacaklılar için toplantı sabah saat 10.00’da başlayacakken, rehinli alacaklılar için saat 12.00’de ayrı bir oturum yapılacak.

SON SÖZ ALACAKLILARIN

Bu toplantı, hem şirketin geleceği hem de alacaklıların alacaklarını tahsil etme imkânları açısından kritik önem taşıyor. Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.