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1994 ve 2003 yılları arasında doğanlar dikkat! THY'den ilan: İkinci pilot aday adayları aranıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 14:05
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Türk Hava Yolları (THY), ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan ve başvurusu onaylananlar iki yıl boyunca eğitim görecek. Eğitim sırasında adaylara 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet hakları da tanımlanacak.

1994 ve 2003 yılları arasında doğanlar dikkat! THY'den ilan: İkinci pilot aday adayları aranıyor!

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 1 Ocak 1994 ila 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pilot aday ilan thy
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