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'20 bin dolardan aşağıya yok' Müşteriyi sıraya koyuyorlardı! Eser kalmadı, mumla arıyorlar... Avrupa'yla aynı olunca gittiler 'Hepsi kapattı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.12.2024 08:16
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Bir dönem tekstil ticaretinin kalbi Laleli'de atıyordu. Ancak Laleli'nin o eski günlerinden eser kalmamış durumda. Krizler, artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle bazı esnaflar bir bir dükkan kapatırken bazısı da üretimlerini başka ülkelere kaydırdı. Eskiden müşterileri sıraya koyduklarını anlatan esnaf artık fiyatların Avrupa'yla hemen hemen aynı olduğunu belirtip müşterilerin başka ülkelere kaydığını söyledi. Kiralardan da dert yanan esnaf "20 bin dolardan aşağı kira yok" dedi.

'20 bin dolardan aşağıya yok' Müşteriyi sıraya koyuyorlardı! Eser kalmadı, mumla arıyorlar... Avrupa'yla aynı olunca gittiler 'Hepsi kapattı'

Bir zamanlar tekstil ticaretinin kalbinin attığı adreslerden Laleli'nin eski halinden eser kalmadı. Peş peşe yaşanan krizler, artan maliyetler, düşen talep yüzünden bazı esnaf üretimlerini başka ülkelere kaydırdı. Bazılarıysa dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

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Show Haber'de yer alan habere göre; "İş yapamıyor musunuz?" diye sorulan bir esnaf "Evet, şu anda işler yok" yanıtını verdi.

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Mikrofon uzatılan başka bir esnaf "Her geçen gün esnaf çok zor duruma düşüyor" derken bir başkası da "Hemen karşımızda 3 tane arkadaşımız kapattı. Yukarıda bir tane kapattı" ifadelerini kullandı.

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"MÜŞTERİ ALTERNATİF OLARAK BAŞKA ÜLKELERE GİDİYOR"

Türkiye'de tekstil deyince ilk akla gelen, bir zamanlar ticaretin merkezi olan Laleli eski günlerini mumla arıyor. Laleli esnafı artan maliyetler ve azalan müşteri talebi nedeniyle zor günlerden geçiyor. Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir esnaf "Zor günler geçmesinin de sebebi piyasalarda global olarak bir krizin olması. Müşterilerimizin çoğu Çin'e kaydı. Çin'de 10 dolara satılan bir mal burada 30 dolar" dedi. Bir başka esnaf ise "Maliyet yükseliyor. Bu da müşteriye yansıyor. Müşteri de alternatif olarak başka ülkelere gidiyor" şeklinde konuştu.

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"AVRUPA'YLA HEMEN HEMEN FİYATLAR AYNI ŞU AN"

Esnaflar fiyatlarla ilgili "Avrupa'yla hemen hemen fiyatlar aynı şu an. Eskiden 1,5 - 2 dolara diktirdiğimiz malı, 6-7 dolara diktiriyoruz. Şimdi 15 sene önceki Laleli'de müşterileri inan ki burada sıraya koyuyorduk" ifadelerini kullandı.

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Son durumu özetleyen esnaflar "Eskiden mesela 3., 4. katlarda bile mekan bulunmuyordu. Şimdi bakın esnafın haline... Yavaş yavaş görüldüğü üzere üst katlardan alt katlara sirayet etmeye başladı" dedi.

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"HEPSİ KAPATTI"

Laleli'nin en büyük firmalarından birinin de artan maliyetler nedeniyle kapanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Kapatan dükkanları sıralayan esnaf "Hepsi kapattı" derken kendi durumları için ise "Biz de kapatacağız gibi bir durum var ama bir sene daha denemeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"20 BİN DOLARDAN AŞAĞI KİRA YOK"

Kiralardan da bahseden esnaf "Nereden bakarsan 20 bin dolardan aşağı kira yok. Mal sahiplerinde de bir gariplik var sanki piyasayı görmüyorlar gibi" dedi. Öte yandan bir esnaf "Birçok arkadaşım Mısır'a gitti, işçilik daha ucuz diye, Azerbaycan'a gittiler, Türkmenistan'a gittiler. Laleli'yi bundan daha da kötü günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Tekstil laleli
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