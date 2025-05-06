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2013 yılında kurulmuştu! Rekabet Kurulu onayı verdi, dev e-ticaret platformunun devri gerçekleşti...

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden n11'in Abu Dabi merkezli DMSF Holding'e devredilmesine onay verdi. Buna göre, n11'in tüm hisseleri DMSF Holding tarafından yönetilecek.

2013 yılında kurulmuştu! Rekabet Kurulu onayı verdi, dev e-ticaret platformunun devri gerçekleşti...
Ezgi Sivritepe

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden bir tanesi daha satıldı. Rekabet Kurulu'nun onayı ile n11'in Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited'e devredilecek. 2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Kore merkezli SK Group’un ortak girişimi olarak kurulan n11, 2023 yılı Haziran ayında Getir tarafından satın alınmıştı.

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SEKTÖRÜN TAMAMI YABANCI ŞİRKETLER

Hepsiburada'nın Kazakistan'ın önde gelen firması Kaspi.kz'ye satışının ardından N11'in de yabancı şirkete devri onayı sonrası sektörde tüm e-ticaret siteleri 'yabancı' oldu.

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Kurul'un kararı ile birlikte n11’in tüm hisseleri DMSF Holding’in kontrolüne geçecek. Böylece platformun yönetim ve operasyonel süreçleri de yeni sahibin inisiyatifinde yürütülecek.

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BORANÇILI’YA GEÇİCİ DEVİR YAPILMIŞTI

Getir’in en büyük yatırımcısı olan Mubadala’nın yönetimi devralmasının ardından, n11 hisseleri, Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borançılı Teknoloji’ye devredilmişti. Bu geçici süreç, şimdi DMSF Holding’in kalıcı kontrolüyle sona ermiş oldu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada n11 rekabet kurulu
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