2020 yılından beri Ülker'in CEO'su olarak devam ediyordu! 6 Nisan'da görevini devredecek

Şubat 2020'den beri Ülker'in CEO görevini üstlenen Mete Buyurgan, 2013'te Yıldız Holding'e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katıldı ve 2016'da pladis Türkiye Başkanlığı’na getirildi.

Buyurgan’ın, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan sorumlu başkanı olarak atandığı duyuruldu. Ülker'in CEO görevini yerine getirecek olan isim ise Özgür Kölükfakı'ya devredecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Buyurgan'ın düşüncelerine de yer verildi. Buyurgan, şu ifadeleri kullandı:



"Ülker'de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı süreci, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'te devam ettirecek olmanın benim için heyecan verici olduğunu söylemek isterim. Yeni görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum"