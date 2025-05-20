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27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu! 'Köyden halka' sloganı ile dev şirket pazardaydı, şimdi iflas bayrağını çekiyor!

Ekonomik zorluklar şirketlerin konkordato ilan etmesine ya da iflas bayrağını çekmesine neden oluyor. Son olarak Türkiye genelinde kuruyemiş satışı yapan Yedikır Kuruyemiş, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Amasya merkezli kuruyemiş şirketi nihai kararı beklemeye başladı.

27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu! 'Köyden halka' sloganı ile dev şirket pazardaydı, şimdi iflas bayrağını çekiyor!
Ezgi Sivritepe

1998 yılında kurulan Amasya merkezli Yedikır Kuruyemiş'ten kötü haber geldi. Ekonomik zorluklar büyük ölçekli şirketlerden küçük firmalara kadar sarsıntılar oluştururken konkordato talebinde bulunan firmalardan biri de Yedirkır Kuruyemiş oldu.

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27 YILDIR ÜRETİM YAPIYORDU

'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganı ile 1998 yılında üretime başlayan ve Türkiye genelinde satış yapan Yedirkır Kuruyemiş mali zorluklara daha fazla göğüs geremedi. Ekonomik darboğaz nedeniyle kuruyemiş şirketi, Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

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SON KARAR VERİLECEK!

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fuat Kubilay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veysel Kayar ve Hukukçu Serdar Bektaş'tan oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Komiser heyeti, 27 yıllık kuruyemiş şirketinin iflas bayrağını çekip çekmemesinin kararını verecek.
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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş iflas Konkordato
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