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38 yıllık restoran zinciri küçülüyor! Şubeler bir bir kapanıyor

ABD’de faaliyet gösteren ünlü restoran zinciri Fazoli’s, ana şirketinin iflas korumasına başvurmasının ardından küçülmeye hız verdi. Zincir, bazı bölgelerde restoran sayısını tek şubeye kadar düşürdü.

38 yıllık restoran zinciri küçülüyor! Şubeler bir bir kapanıyor
Cansu Çamcı

ABD restoran sektöründe artan maliyetler ve değişen tüketici tercihleri şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ana şirketi iflas korumasına başvuran 38 yıllık İtalyan restoran zinciri Fazoli’s, son 9 ayda 50 şubesini kapatırken bir eyaletteki faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

192 ŞUBEDEN 142'YE GERİLEDİ

Fazoli’s’in 5 Kasım 2025 tarihinde ABD genelinde 192 restoranı bulunuyordu. Şirketin resmi lokasyon rehberinde 17 Ağustos 2026 itibarıyla restoran sayısının 142’ye gerilediği görüldü.

Böylece 38 yıllık restoran zinciri yaklaşık 9 aylık dönemde 50 şubesini kapattı.

Şirket bu süreçte Alabama pazarından tamamen çekildi. En fazla kayıp ise Indiana’da yaşandı. Eyalette 11 restoran kapanırken Fazoli’s’in 18 şubesi faaliyetlerini sürdürdü. California, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Dakota ve Virginia’da ise zincirin yalnızca birer restoranı kaldı.

SON KAPANIŞLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Fazoli’s son olarak Michigan'ın Battle Creek kentindeki restoranını kapatarak Batı Michigan pazarından tamamen çekildi. Kasım 2025’te Michigan genelinde 7 şubesi bulunan zincirin eyalette yalnızca 2 restoranı kaldı.

38 yıllık restoran zinciri küçülüyor! Şubeler bir bir kapanıyor 1

Temmuz ayında Nebraska'nın Lincoln kentindeki bir restoran da faaliyetlerine son verirken şirketin eyaletteki şube sayısı üçe düştü. Fazoli’s yılın önceki döneminde Kentucky’deki iki restoranını da kapattı.

ANA ŞİRKET İFLAS KORUMASINA BAŞVURDU

Fazoli’s’in ana şirketi FAT Brands Inc., 26 Ocak 2026’da Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Fatburger, Johnny Rockets ve Round Table Pizza gibi markaları da bünyesinde bulunduran şirketin borcunun yaklaşık 1,5 ila 1,58 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

FAT Brands, iflas sürecinde bilançosundaki borç yükünü azaltmayı, şirket değerini korumayı ve markalarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Şirket iflas başvurusundan önce de 32 restoranını kapatmıştı.

Chapter 11 sürecinde Fazoli’s'in yanı sıra Fatburger ve Smokey Bones markalarında da bazı restoranların kapatılmasına karar verildi.

595 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Haziran 2026’da FAT Brands’in varlıklarının önemli bir bölümü yeni sahiplerine geçti. Şirketin eski tahvil sahiplerinden bazılarının oluşturduğu FBG Bid Co., 595 milyon dolarlık kredi teklifiyle Fazoli’s dahil 13 restoran markasını satın aldı.

Anlaşma kapsamındaki markaların dünya genelinde 1.700’den fazla restoranı bulunuyor.

208 ŞUBEYE KADAR ULAŞMIŞTI

1988 yılında Kentucky'nin Lexington kentinde kurulan Fazoli’s, hızlı servis modeliyle makarna, pizza, sandviç, salata ve çeşitli İtalyan yemekleri sunarak büyüdü.

Zincir en güçlü döneminde ABD'nin 28 eyaletinde 208 şubeye ulaşarak ülkenin en büyük hızlı servis İtalyan restoran markalarından biri haline geldi.

Ancak şirketin resmi verilerine göre restoran sayısı Ağustos 2026 itibarıyla 142'ye kadar geriledi.

RESTORAN SEKTÖRÜNDE MALİYET BASKISI

Fazoli’s'teki küçülme, ABD restoran sektörünün karşı karşıya olduğu daha geniş çaplı sorunlarla aynı döneme denk geldi.

National Restaurant Association verilerine göre restoran işletmecilerinin yüzde 90’dan fazlası gıda, işçilik, sigorta, enerji ve kart işlem ücretlerini sektörün en büyük sorunları arasında gösteriyor. İşletmecilerin yüzde 42’si ise 2025 yılında restoranlarının kâr etmediğini bildirdi.

İtalyan restoranları açısından maliyet baskısına tüketici tercihlerindeki değişim de ekleniyor. IBIS World verileri, müşterilerin farklı dünya mutfaklarına yönelmesiyle İtalyan restoranlarının satışlarında baskı oluştuğuna işaret ediyor. Makarna, peynir ve yağ gibi temel ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar da işletmelerin kârlılığını etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
restoran abd
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