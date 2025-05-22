51 yıllık dev şirket ihale ile satılıyor! 140'tan fazla ülkeye satış yapıyordu, Anadolu'nun en büyük üreticisiydi ama...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilan Anadolu'nun en büyük ve Türkiye'nin önde gelen kablo şirketlerinden HES Hacılar Elektirk AŞ'nin satışının olacağı yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından yapılan duyuruda ihalenin tüm detayları açıklandı.

30 HAZİRAN SON TARİH

Buna göre, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle ihale gerçekleştirilecek. 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

Resmi Gazete'deki ilanda ihalenin 1 Temmuz'da yapılması öngörüldüğü aktarıldı. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.



3 KAT DAHA FAZLA GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı. HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.



HES KABLO NEDİR?

1974 yılında kurulan şirket Kayseri'nin Hacılar ilçesinde birçok kablo türünü üretiyordu. 2023 yılı itibarıyla İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 91. sırada yer aldı.



Aynı yıl içerisinde ürkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı" sıralamasında 101. sırada bulundu. HES Kablo, ürkiye'nin 4. büyük elektrik-elektronik ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor.

Dev şirket 140'tan fazla ülkeye ihracat yapark kürsel ölçekte önemli bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.