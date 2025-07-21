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685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi 'Kapatacağız, can sıkılacak' Yüzlerce çalışan var 'Büyük yıkım'

Bünyesinde ünlü markaları da bulunduran Soma Termik Santrali ekonomik zorluklar nedeniyle üretimi durdurdu. 2015 yılında Soma Termik Santrali 685 milyon liraya satın alan Konya Şeker, borçları ödemekte zorlanmaya başladı. PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, santrali kapatacaklarını ifade etti.

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi 'Kapatacağız, can sıkılacak' Yüzlerce çalışan var 'Büyük yıkım'
Ezgi Sivritepe

Konya Şeker, 2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolara satın almıştı. Bünyesinde Torku gibi büyük firmaları bulunduran Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte zorluk yaşamaya başladı.

685 milyon dolara almıştı, Türkiye nin dev şirketiydi Kapatacağız, can sıkılacak Yüzlerce çalışan var Büyük yıkım 1

TERMİK SANTRALİ KAPATACAKLAR

Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durduruldu. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirdiği basın toplantısından Soma Termik Santrali kapatacaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında Ankara’da yapılan toplantıdan kovulduğuna yönelik çıkan iddialara ilişkinde açıklama yapan Erkoyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.

685 milyon dolara almıştı, Türkiye nin dev şirketiydi Kapatacağız, can sıkılacak Yüzlerce çalışan var Büyük yıkım 2

"SOMA'YI KAPATACAĞIZ"

Erkoyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Enerji Bakanımız çıkıp ‘evet kovdum onları’ derse yemin ederim bir dakika kalmam. O an görevi bırakırım. Doğru, Enerji Bakanlığı ile güle oynaya görüşmüyoruz. Son toplantıya gergin girdik. Öyle geçeceğini zannettik, olmadı. Samimi bir görüşme geçti. İki taraf da haddi aşan üslup kullanmıyor. Onların da bizim de istediğimiz olmuyor.

Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Ramazan’ın kişisel beklentisi, kurumun geleceğinden asla önce değil. Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum; enerji bizim belamız.”

685 milyon dolara almıştı, Türkiye nin dev şirketiydi Kapatacağız, can sıkılacak Yüzlerce çalışan var Büyük yıkım 3

KONYA ŞEKER’İN BORCU DA KATLANDI

Öte yandan Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku'yu da barındıran Konya Şeker'in borcu 4 yılda 4'e katlandı. Kurumun 2021'de 17 milyar lira olan borcu 2025'te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı.
Kaynak: Sözcü

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