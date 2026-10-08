81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste

Hem maaşlar hem de kazançlar yalnızca mesleğe göre değil bulunulan şehre göre de değişkenlik gösterebiliyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanında gelir açısından öne çıkan meslekler belli oldu. İşte 81 ilde en çok kazandıran mesleklerin listesi...
İL İL EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER
Sabah'ta yer alan habere göre; 81 ilin meslek tablosu şu şekilde çıktı:
- Adana: Narenciye İhracatçısı
- Adıyaman: Tütün Üreticisi
- Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi
- Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi
- Amasya: Elma Üreticisi
- Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi
- Antalya: Lüks Otel Yöneticisi
- Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi
- Aydın: Zeytinyağı Üreticisi
- Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı
- Bilecik: Seramik Tasarımcısı
- Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi
- Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı
- Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi
- Burdur: Mermer İhracatçısı
- Bursa: Otomotiv Mühendisi
- Çanakkale: Lojistik Yöneticisi
- Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi
- Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi
- Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı
- Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi
- Edirne: Çeltik Üreticisi
- Elazığ: Krom Madeni Mühendisi
- Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi
- Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi
- Eskişehir: Havacılık Mühendisi
- Gaziantep: Halı İhracatçısı
- Giresun: Fındık Tüccarı
- Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi
- Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı
- Hatay: Demir-Çelik Mühendisi
- Isparta: Lavanta Üreticisi
- Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı
- İstanbul: Yazılım Mimarı
- İzmir: Liman İşletmecisi
- Kars: Kış Turizmi Otelcisi
- Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi
- Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi
- Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi
- Kırşehir: Ceviz Üreticileri
- Kocaeli: Otomotiv Mühendisi
- Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı
- Kütahya: Porselen Sanayicisi
- Malatya: Kayısı İhracatçısı
- Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü
- Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü
- Mardin: Butik Otel İşletmecisi
- Muğla: Marina İşletmecisi
- Muş: Şeker Pancarı Üreticisi
- Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu
- Niğde: Patates Tüccarı
- Ordu: Fındık İhracatçısı
- Rize: Çay Fabrikası Müdürü
- Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi
- Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi
- Siirt: Fıstık İşleyicisi
- Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi
- Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı
- Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi
- Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı
- Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı
- Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi
- Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı
- Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi
- Van: Sınır Ticareti Uzmanı
- Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi
- Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi
- Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi
- Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı
- Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi
- Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı
- Batman: Petrol Mühendisi
- Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi
- Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi
- Ardahan: Lojistikçi
- Iğdır: Uluslararası Nakliyeci
- Yalova: Gemi İnşa Mühendisi
- Karabük: Metalürji Mühendisi
- Kilis: Zeytinyağı Üreticisi
- Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı
- Düzce: Ahşap Sanayicisi
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