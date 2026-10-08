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81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste

Vatandaşlar en çok kazandıran meslekleri araştırırken son olarak il il meslek grupları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre; mühendislik, yazılım ve sanayi odaklı meslekler ön plana çıkarken 81 ilde son tablo belli oldu. İşte il il en çok kazandıran meslekler...

81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste
Hande Dağ

Hem maaşlar hem de kazançlar yalnızca mesleğe göre değil bulunulan şehre göre de değişkenlik gösterebiliyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanında gelir açısından öne çıkan meslekler belli oldu. İşte 81 ilde en çok kazandıran mesleklerin listesi...

81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste 1

İL İL EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre; 81 ilin meslek tablosu şu şekilde çıktı:

81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste 2

  1. Adana: Narenciye İhracatçısı
  2. Adıyaman: Tütün Üreticisi
  3. Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi
  4. Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi
  5. Amasya: Elma Üreticisi
  6. Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi
  7. Antalya: Lüks Otel Yöneticisi
  8. Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi
  9. Aydın: Zeytinyağı Üreticisi
  10. Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı
  11. Bilecik: Seramik Tasarımcısı
  12. Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi
  13. Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı
  14. Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi
  15. Burdur: Mermer İhracatçısı
  16. Bursa: Otomotiv Mühendisi
  17. Çanakkale: Lojistik Yöneticisi
  18. Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi
  19. Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi
  20. Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı
  21. Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi
  22. Edirne: Çeltik Üreticisi
  23. Elazığ: Krom Madeni Mühendisi
  24. Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi
  25. Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi
  26. Eskişehir: Havacılık Mühendisi
  27. Gaziantep: Halı İhracatçısı
  28. Giresun: Fındık Tüccarı
  29. Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi
  30. Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı
  31. Hatay: Demir-Çelik Mühendisi
  32. Isparta: Lavanta Üreticisi
  33. Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı
  34. İstanbul: Yazılım Mimarı
  35. İzmir: Liman İşletmecisi
  36. Kars: Kış Turizmi Otelcisi
  37. Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi
  38. Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi
  39. Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi
  40. Kırşehir: Ceviz Üreticileri
  41. Kocaeli: Otomotiv Mühendisi
  42. Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı
  43. Kütahya: Porselen Sanayicisi
  44. Malatya: Kayısı İhracatçısı
  45. Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü
  46. Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü
  47. Mardin: Butik Otel İşletmecisi
  48. Muğla: Marina İşletmecisi
  49. Muş: Şeker Pancarı Üreticisi
  50. Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu
  51. Niğde: Patates Tüccarı
  52. Ordu: Fındık İhracatçısı
  53. Rize: Çay Fabrikası Müdürü
  54. Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi
  55. Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi
  56. Siirt: Fıstık İşleyicisi
  57. Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi
  58. Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı
  59. Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi
  60. Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı
  61. Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı
  62. Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi
  63. Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı
  64. Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi
  65. Van: Sınır Ticareti Uzmanı
  66. Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi
  67. Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi
  68. Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi
  69. Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı
  70. Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi
  71. Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı
  72. Batman: Petrol Mühendisi
  73. Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi
  74. Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi
  75. Ardahan: Lojistikçi
  76. Iğdır: Uluslararası Nakliyeci
  77. Yalova: Gemi İnşa Mühendisi
  78. Karabük: Metalürji Mühendisi
  79. Kilis: Zeytinyağı Üreticisi
  80. Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı
  81. Düzce: Ahşap Sanayicisi

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