81 ilde en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte şehir şehir liste

Hem maaşlar hem de kazançlar yalnızca mesleğe göre değil bulunulan şehre göre de değişkenlik gösterebiliyor. Son olarak Türkiye'nin dört bir yanında gelir açısından öne çıkan meslekler belli oldu. İşte 81 ilde en çok kazandıran mesleklerin listesi...

İL İL EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre; 81 ilin meslek tablosu şu şekilde çıktı: