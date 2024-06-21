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  4. ABD'den Rus şirketi Kaspersky için karar! Yazılımlarının satışı yasaklandı

ABD'den Rus şirketi Kaspersky için karar! Yazılımlarının satışı yasaklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.06.2024 08:16
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ABD yönetiminin, Rusya merkezli Kaspersky Lab tarafından geliştirilen yazılımların ABD'de satışını yasaklayacağı belirtildi.

ABD'den Rus şirketi Kaspersky için karar! Yazılımlarının satışı yasaklandı

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptığı açıklamada, getirilecek yasağın firmaya yönelik son derece kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olduğunu ifade etti. Raimondo, Rusya'nın Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak ve "silah haline getirmek" için Kaspersky gibi Rus şirketlerini sömürme kapasitesine ve niyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde de 20 Temmuz'dan sonra Kaspersky'nin ABD'de yeni anlaşmalar yapamayacağı, mevcut müşterilerine ise 29 Eylül'e kadar antivirüs yazılımı sağlayabileceği kaydedildi.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Rusya yazılım abd şirket
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