Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar: TV8'in halka arzı için SPK’ya başvurdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., halka arz olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket hem sermaye artırımı hem de ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

150 MİLYON TL'DEN 171 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLECEK!

Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, TV8’in çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye yükseltilecek.Mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanırken sermaye artışının tamamı nakit karşılığı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Acun Medya Holding’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay, ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Böylece toplam 35 milyon TL nominal değerli 35 milyon adet payın halka arzı planlanıyor. Taslak izahnameye göre, SPK’nın onayı sonrası kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecek.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu.

Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."