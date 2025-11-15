FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar: TV8'in halka arzı için SPK’ya başvurdu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz sürecini başlatmak üzere SPK’ya resmi başvurusunu yaptı.

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar: TV8'in halka arzı için SPK’ya başvurdu
Cansu Akalp

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., halka arz olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket hem sermaye artırımı hem de ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

150 MİLYON TL'DEN 171 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLECEK!

Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, TV8’in çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye yükseltilecek.Mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanırken sermaye artışının tamamı nakit karşılığı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Acun Medya Holding’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay, ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Böylece toplam 35 milyon TL nominal değerli 35 milyon adet payın halka arzı planlanıyor. Taslak izahnameye göre, SPK’nın onayı sonrası kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecek.

Mynet Anket TV8 Halka Arz Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Halka arz iyi bir karar, şirketin büyümesine katkı sağlar.
Bu süreç riskli, yatırımcılar için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Halka arzın bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Sadece reklam ve medya sektöründe değil, diğer alanlarda da halka arz yapılmalı.
Bu anket 10 saat 44 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu.

Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mücevher ihracatında son 10 ayda ne oldu?Mücevher ihracatında son 10 ayda ne oldu?
Havaların soğuması ile satışlar hızlandıHavaların soğuması ile satışlar hızlandı

Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.