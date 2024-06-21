Akbank'tan 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, ihraca yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında talep geldi. Bu işlemle beraber Akbank'ın sürdürülebilir fonlama payı yüzde 66 seviyesine yükseldi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 42 İngiltere ve İrlanda, yüzde 21 Amerika, yüzde 20 Avrupa, yüzde 13 Orta Doğu ve yüzde 4 Asya olarak gerçekleşti.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Yatırımcılar tarafından tahvil ihracımıza gösterilen ilgi, ülkemizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve yarattığı güveni bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da başarılı bir sürdürülebilir yurt dışı tahvil ihracına daha imza attıklarını aktararak, bu ihraçla bankanın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduklarını kaydetti.







